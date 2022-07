Gigante de energia chinês considera descarregar ativos ocidentais – mídia – CMIO

PetroChina pode se retirar de projetos australianos e canadenses, segundo Reuters

A PetroChina pode vender suas participações em projetos de gás natural na Austrália e areias betuminosas no Canadá, informou a Reuters na terça-feira, citando suas fontes. A empresa chinesa supostamente quer cortar suas perdas e desviar fundos para sites no Oriente Médio, África e Ásia Central.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao veículo que a empresa espera nos próximos dois anos vender alguns desses ativos, que incorreram em bilhões de dólares em perdas e estão em áreas onde a empresa não pode competir facilmente, segundo o relatório.

“Os ativos de gás australianos – tanto Arrow Energy quanto Browse – são considerados entre os principais ‘ativos negativos’ no portfólio global da PetroChina” disse uma das fontes.

A PetroChina comprou a Arrow Energy em 2010 por US$ 2,5 bilhões por meio de uma joint venture com a Shell, em seu primeiro investimento no setor de gás de carvão da Austrália. Três anos depois, a empresa chinesa comprou a participação da BHP na Browse, o maior recurso de gás inexplorado da Austrália, por US$ 1,63 bilhão.

A empresa também está procurando descarregar os projetos MacKay River Oilsands e Dover Oilsands no Canadá devido a perdas na produção e processamento do combustível semelhante ao alcatrão em betume, disseram as fontes.

O plano de vendas da PetroChina segue uma mudança estratégica semelhante de outra grande empresa de energia chinesa, a CNOOC, que estava se preparando para sair de suas operações na Grã-Bretanha, Canadá e EUA devido a preocupações de que os ativos pudessem ficar sujeitos a sanções ocidentais.

