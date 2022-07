128º dia da operação especial da Rússia na Ucrânia

“Quero relembrar mais uma vez as palavras do presidente da Federação da Rússia que as Forças Armadas da Federação da Rússia, durante a operação militar especial, não visam alvos civis. Não visam alvos civis, da infraestrutura civil. Ao mesmo tempo, elas visam depósitos, equipamentos militares, empresas onde se realiza a preparação e reparação do material militar, armazenamento de munições, áreas de concentração, formação e treinamento de mercenários, inclusive mercenários estrangeiros e elementos nacionalistas”, informou o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov.