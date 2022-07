Fornecedor de gás quer lucrar com a crise energética da UE – mídia — CMIO

A gigante de energia argelina Sonatrach quer aproveitar o aumento dos preços, relata a Reuters

A produtora estatal de petróleo e gás da Argélia, Sonatrach, está negociando contratos de longo prazo com compradores da UE, na esperança de lucrar com o aumento dos preços da energia, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

A empresa está considerando várias opções, incluindo uma ligação parcial aos preços à vista em contratos que historicamente têm sido vinculados ao preço do petróleo Brent.

Preocupações com o fornecimento de gás russo para a Europa elevaram os contratos de TTF holandeses de referência em mais de 80% e 110%, respectivamente, até agora este ano, mostram dados da Reuters. O petróleo Brent subiu 55% no mesmo período.

Enquanto isso, o papel da Argélia como fornecedor de gás para Itália, Espanha e outros países do sul da Europa vem crescendo devido ao conflito na Ucrânia e às sanções ocidentais a Moscou.













Fontes da Reuters apontaram que a Argélia e outros vendedores estão tentando encontrar maneiras de recuperar a receita perdida decorrente de contratos de longo prazo que dependem de um único índice de preços.

“A Sonatrach tem um poder de negociação muito forte porque tem o gás e percebe que a Europa precisa dele”, disse uma das fontes, acrescentando que “Os compradores agora percebem que estão presos entre uma pedra e um lugar difícil.”

Uma segunda fonte disse à imprensa que a Sonatrach está a tentar rever os preços com empresas que recebem gás através do gasoduto submarino Medgaz, incluindo a Naturgy, Cepsa e Endesa em Espanha, Engie em França e Galp em Portugal.

