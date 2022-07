Putin assina decreto perpetuando a memória do etnógrafo Knorozov

O texto do decreto foi publicado nesta sexta-feira no portal oficial de informações jurídicas. De acordo com o decreto, o Gabinete de Ministros terá que formar um comitê organizador em três meses para perpetuar a memória de Knorozov, preparar e realizar a celebração do 100º aniversário de seu nascimento e aprovar a composição do comitê organizador. Também é necessário garantir o desenvolvimento e aprovação de um plano de atividades principais. Finalmente, será necessário recomendar às autoridades nos níveis federal e regional, organizações científicas e educacionais interessadas a participar da preparação e realização desses eventos.