Recessão nos EUA e na UE ‘mais provável do que não’ – analista – CMIO

As principais economias ocidentais devem esperar uma desaceleração significativa do crescimento, de acordo com a empresa de investimentos PIMCO

Os EUA vão “mais provável que não” cair em recessão nos próximos 12 meses, informou a Reuters na quinta-feira, citando Andrew Balls, CIO da empresa de gestão de investimentos PIMCO, com sede nos EUA.

“Uma recessão não é a única coisa importante. Você verá claramente uma desaceleração significativa do crescimento”, disse Balls em um webinar para a imprensa, observando que o Federal Reserve dos EUA, juntamente com muitos outros bancos centrais, está focado no combate à inflação e não no crescimento econômico.

“O perfil da inflação no curto prazo é muito importante. Os bancos centrais estão focados na credibilidade da inflação,” ele disse.

Balls observou que considera a probabilidade de recessão nos EUA no próximo ano em cerca de 50%. A Europa também deve esperar uma recessão, mas a probabilidade desse cenário lá é ainda maior do que nos EUA, alertou Balls.













“No caso europeu acho que vão subir [interest rates] como eles estabeleceram este ano e chegam a taxas positivas, mas realmente não está claro se eles chegam até onde o mercado está precificando”, afirmou. Ainda assim, de acordo com o CIO, é provável que o Banco Central Europeu suba a taxa para 0,75%-1%, “que será muito, dado o ponto de partida negativo.“Espera-se que o BCE decida se aumentará as taxas pela primeira vez em mais de 11 anos na próxima reunião de política monetária em 21 de julho, em uma tentativa de conter a alta dos preços.

A recessão é um período de declínio econômico, quando o comércio e a atividade industrial caem, o que gradualmente leva a uma queda no PIB. Pode resultar de ações regulatórias que se concentram no combate à inflação em vez de estimular o crescimento econômico, por exemplo, com aumentos de taxas. Desde o início do ano, muitas nações, incluindo os EUA e a maioria dos países europeus, lutam contra a alta de preços impulsionada pela crise na Ucrânia e pelas sanções anti-Rússia. E agora mais e mais analistas alertam que, ao priorizar a luta contra a inflação sobre o crescimento, esses países inevitavelmente verão seu crescimento econômico desacelerando.

