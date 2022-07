MOSCOU, 1º de julho – RIA Novosti. Não há fundo político na paralisação para manutenção do Nord Stream, disse o vice-chanceler Alexander Grushko.

“Qual é a lógica política se as turbinas estão sob as sanções que estão em nossos gasodutos? Se você tem um carro e quebrou porque as peças estão sob sanções? Isso é tudo. Este é um sistema técnico complexo, então antes de impor sanções em setores técnicos complexos relacionados à estrutura energética crítica, a UE deveria ter pensado nisso”, disse Grushko a repórteres.