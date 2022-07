Biden faz promessa de resistência aos preços da gasolina — CMIO

Os EUA suportarão altos preços da gasolina pelo tempo que for necessário, disse o presidente Joe Biden nesta quinta-feira durante uma entrevista coletiva na cúpula da Otan em Madri.

Quando perguntado quanto tempo os motoristas americanos devem esperar para lidar com os altos preços dos combustíveis, Biden disse a repórteres “O tempo que for preciso, então a Rússia não pode de fato derrotar a Ucrânia e ir além da Ucrânia.” Ele enfatizou que “esta é uma posição crítica e crítica para o mundo.”

Os preços da gasolina nos EUA, um dos principais responsáveis ​​pela maior inflação observada no país em 40 anos, atingiram um recorde de US$ 5 por galão este mês. Os preços estão em alta desde o início do ano, refletindo uma demanda significativa do consumidor superando a oferta de petróleo, bem como a turbulência contínua nos mercados de energia. Biden havia garantido anteriormente ao público que o governo dos EUA estava fazendo tudo o que podia “para reduzir essa dor na bomba.”

A Casa Branca culpou repetidamente o presidente russo Vladimir Putin por causar inflação nos EUA, com Biden descrevendo-o como “Aumento de preços de Putin.”

No entanto, o Federal Reserve dos EUA rejeitou recentemente a afirmação de que o aumento da inflação no país foi causado principalmente pela crise na Ucrânia, apontando que os preços estavam subindo bem antes disso.

