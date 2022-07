Hungria precisa agora aumentar 'significativamente' seu potencial militar, diz Viktor Orbán

No final de fevereiro, o premiê do país afirmou que os policiais e militares húngaros começaram o trabalho na fronteira húngaro-ucraniana. Em março, Orbán relatou que não vai entregar armas para a Ucrânia , assinando um decreto respectivo. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, afirmou posteriormente que Budapeste não deixará passar entregas de armas através de seu território.

Hungria não vai considerar propostas que levam à perda de gás russo

Além do assunto do fortalecimento militar, o primeiro-ministro levantou o tema da energia . De acordo com suas palavras, a nação não está disposta a discutir propostas que poderiam levar à redução de acesso ao gás russo.

Após o início da operação especial russa na Ucrânia, o Ocidente endureceu a pressão sancionatória contra Moscou. Ante a crise ucraniana, diversos países do Ocidente suspenderam as entregas de gás e petróleo russos e declaram estar à procura de reduzir a dependência da energia russa. Porém, a Hungria é um dos países profundamente dependentes do gás e petróleo russos, e as autoridades dela se opõem às sanções contra a Rússia.