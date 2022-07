Picos de Mayakovsky e Oktyabrsky renomeados no Tajiquistão

DUSHANBE, 1 de julho – RIA Novosti, Lidia Isamova. Dois picos de montanhas foram renomeados no Tajiquistão, segundo a agência de notícias Khovar.

O pico com o nome de Mayakovsky, cuja altura é de 6.095 metros, receberá o nome do poeta Mirsaid Mirshakar, e o pico de Oktyabrsky (altura de 6.780 metros) será nomeado em homenagem a Mumin Kanot.

O material diz que a decisão foi apoiada por unanimidade na décima sessão da Assembleia dos Deputados Populares da Região Autônoma de Gorno-Badakhshan, em cujo território as montanhas estão localizadas.

No ano passado, no Tajiquistão, o Pico Evgenia Korzhenevskaya foi renomeado Pico Ozodi, cinco anos atrás, o Pico do Comunismo (altura de 7.495 metros) começou a ter o nome de Ismoil Somoni.