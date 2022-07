“Desde o retorno de Hong Kong à China em 1º de julho de 1997, as condições do lado britânico, previstas na ‘declaração conjunta sino-britânica’ foram completamente cumpridas. A partir daí, nenhum Estado estrangeiro, incluindo o Reino Unido, não possui direitos soberanos, de governança ou supervisão em relação a Hong Kong, bem como não tem o direito de interferir nos assuntos internos de Hong Kong de forma alguma”, disse.

“Ao longo dos últimos anos, sob o disfarce da democracia e sob o pretexto de ‘supervisionar’ a ‘declaração conjunta sino-britânica’ certas forças no Ocidente, inclusive os Estados Unidos, têm acusado a China de privar Hong Kong do chamado ‘direito à autonomia’. Trata-se não só da violação dos princípios do direito internacional, mas também da distorção consciente da história e do direito”, destacou Qian Feng, que é diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Estratégicas da Universidade Tsinghua.

“Lee Ka-chiu (John Lee), sendo o único candidato, foi eleito chefe do Executivo de Hong Kong por um número grande de votos, o que reflete um reconhecimento alto de sua candidatura por parte de todos os setores da sociedade e as aspirações comuns de todos os residentes de Hong Kong. O governo central chinês valoriza sua eleição e vai seguir os princípios ‘um país, dois sistemas’, ao apoiar firmemente John Lee e sua equipe, nos termos da lei”, supõe o analista.

A ilha de Hong Kong foi entregue por tempo indeterminado ao Reino Unido de acordo com o Tratado de Nanquim , assinado em 1842 depois de a Grã-Bretanha ter derrotado a China na primeira Guerra do Ópio . Em maio de 1898, os ingleses assumiram o controle sobre todo o território da península de Kowloon por um período de quase um século. Após isso, foram adicionados à ilha de Hong Kong e à parte adjacente da península de Kowloon os chamados “Novos Territórios” . O controle britânico sobre os territórios foi temporário.

Em 1982, quando já se aproximava o fim do contrato sino-britânico, a primeira-ministra britânica da época Margaret Thatcher iniciou negociações com o líder da República Popular da China, Deng Xiaoping , sobre o futuro de Hong Kong. Londres planeava combinar em devolver à China só os Novos Territórios, que faziam parte da colônia temporariamente. Por sua vez, Deng Xiaoping insistiu na integração de todo Hong Kong à China e sugeriu assinar uma declaração conjunta de acordo com os princípios do “um país, dois sistemas” , garantindo para a colônia a autonomia e o sistema governativo existente.

O documento foi assinado em 1984. Foi também previsto no documento que Hong Kong seria retornada ao “seio da pátria” em 1º de julho de 1997. Segundo a declaração, Hong Kong fica com ampla autonomia até o ano de 2047 .

Contudo, após a entrada em vigor da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong em 30 de junho de 2020, o Ocidente passou a criticar brutalmente a China. Os Estados Unidos tomaram uma série de medidas para cancelar o regime preferencial de comércio com Hong Kong e impuseram sanções contra as autoridades da região administrativa especial. O Reino Unido declarou que Pequim tinha violado seus compromissos jurídicos, em particular, a autonomia ampla de Hong Kong, e usava a Lei de Segurança Nacional para limitar as liberdades da população da região. Pequim nega todas as acusações do Ocidente.