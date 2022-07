Turquia proíbe acesso a mídia alemã e americana por falta de licença no país

“Na noite de quinta-feira [30], os serviços de Internet da emissora internacional alemã DW foram bloqueados em todos os 32 idiomas do programa. Simultaneamente ao bloqueio dos sites editoriais da DW, os sites da emissora internacional VOA [Voice of America] também foram bloqueados”, informou a DW em um comunicado de imprensa.

De acordo com a nota, a RTUK solicitou à DW e outras emissoras internacionais que obtivessem uma licença na Turquia em fevereiro. A mídia disse que se recusou a se inscrever, citando preocupações com censura do regulador turco.