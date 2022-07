Índia e China podem frustrar plano do G7 contra petróleo russo, diz FT

De acordo com o jornal Financial Times, tal permitirá a Moscou contornar as medidas tomadas pelos países do G7 e da União Europeia, já que contará com serviços de seguro e transporte.

O FT ainda ressalta que, se as cargas petrolíferas russas forem efetivamente banidas da maioria da frota mundial de navios-tanque, provavelmente a China e a Índia seguirão negociando com seus próprios navios.

Especialistas citados pelo FT acreditam que a ideia do G7 enfrentará grandes dificuldades, pois há poucas chances de estabelecer um preço baixo o suficiente para eliminar as receitas geradas pelo petróleo russo.

Um porta-voz da UE sugeriu que o mais difícil seria convencer um número suficiente de países e grandes seguradoras a apoiar o esquema proposto.

Anteriormente, Biden sugeriu que os EUA poderiam até tentar comprar um pouco de petróleo russo depois que o embargo europeu tivesse supostamente reduzido seu preço.

“Há muito debate sobre o que pode ser feito para talvez até comprar o petróleo, mas a um preço limitado”, disse o presidente dos EUA quando perguntado sobre como planejava lidar com os preços recordes do gás.

No entanto, a Rússia colocou em dúvida o plano de Biden, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, insistindo que o país não venderia seu petróleo sem lucro.

“A demanda pode cair em um lugar e aumentar em outro. As cadeias de suprimentos serão reorientadas à medida que as partes buscarem as melhores condições para o comércio“, disse Peskov.





