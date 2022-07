Ações de empresa alemã do setor de energia caem após redução no fornecimento de gás russo, diz mídia





As ações da maior compradora de gás russo da Alemanha, a Uniper, registraram queda no equivalente a um quinto nesta quinta-feira (30) depois que a empresa alertou o governo sobre a situação, retirando sua previsão anual de lucros e iniciando uma discussão para medidas de apoio, anunciou o Financial Times (FT).

De acordo com o grupo alemão, o lucro esperado já estava “significativamente abaixo” dos anos anteriores, uma vez que o país estava recebendo apenas 40% do gás encomendado da russa Gazprom em função das sanções canadenses, que provocaram uma ineficiência técnica no gasoduto Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1).

“A Uniper atualmente adquire volumes de substituição a preços significativamente mais altos”, disse a empresa na quarta-feira (29), afirmando que, como “ainda não pode repassar esses custos adicionais, isso resulta em encargos financeiros significativos”.

A empresa chegou a confirmar que discute com o governo alternativas para estabilizar o mercado, incluindo a expansão de uma linha de crédito no valor de € 2 bilhões (cerca de R$ 10,8 bilhões) com o banco estatal KfW.

As ações da Uniper caíram 21%, estando a € 13 (R$ 70,30) no início do pregão desta quinta-feira.

Na semana passada, o governo alemão acionou a segunda etapa de seu plano nacional de emergência de gás, abrindo caminho para o racionamento.

A estratégia da Alemanha para passar pelo inverno deste ano, diante da escassez de gás, é abastecer suas instalações de armazenamento em pelo menos 90% de sua capacidade, caso o abastecimento russo seja cortado completamente.

Atualmente, o país conta apenas com 60% do armazenamento, afirmando que os 30% restantes “não podem ser alcançados sem medidas adicionais” se o fornecimento de gás russo via Nord Stream 1 permanecer nesse nível baixo.





