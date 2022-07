Israel causa sérios danos às operações da inteligência iraniana, informa funcionário do Irã

Um relatório, publicado na quarta-feira (29), aponta que a desconfiança dentro do Irã está crescendo, principalmente após um comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) ser preso por supostamente ser um espião de Israel .

Segundo Mohammad Ali Abtahi, ex-vice-presidente do Irã, citado pelo NYT, as operações de Israel estão comprometendo seriamente a confiança na segurança do país, antes considerada como a base da República Islâmica.