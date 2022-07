Grã-Bretanha ameaça cortar gás para a UE – FT – CMIO

O Reino Unido alertou que pode fechar o oleoduto para o continente, relata o Financial Times

A União Europeia está enfrentando mais incertezas no fornecimento de gás, já que a Grã-Bretanha ameaçou cortar seu fluxo de gás para o continente caso enfrente uma grave escassez, informou o Financial Times na quarta-feira.

Segundo o jornal, o fechamento dos dutos de interligação do Reino Unido para a Holanda e a Bélgica estaria entre as primeiras medidas de um plano de emergência, que poderia ser acionado se a crise de abastecimento de gás se aprofundar nos próximos meses. Outras medidas incluem a suspensão das entregas para grandes instalações industriais e o apelo às famílias para consumirem menos, acrescenta o FT.

A UE enfrenta atualmente uma crise de energia causada por seus membros que impõem sanções à Rússia, o principal fornecedor de energia do bloco. A Alemanha e a Holanda acionaram planos de emergência no início deste mês, reativando usinas de carvão e pedindo às indústrias que reduzissem o consumo de gás depois que a Rússia reduziu a oferta.

O Reino Unido obtém a maior parte de seu gás natural do Mar do Norte e da Noruega, com menos de 5% vindo da Rússia. Os preços do gás no Reino Unido são afetados, no entanto, pelas flutuações nos mercados globais.













O país tem muito pouca capacidade de armazenamento e nos meses de verão, quando a demanda é baixa, o excesso é transportado para a Europa continental. No inverno, no entanto, os fluxos revertem e o Reino Unido importa grandes quantidades de gás do continente, e o desligamento de interconectores pode sair pela culatra em Londres se ocorrer escassez prolongada, explica o FT.

Os planos da Grã-Bretanha correm o risco de minar a cooperação internacional em energia, com as empresas de gás da UE supostamente pedindo a Londres que reconsidere.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT