De acordo com os ucranianos, o Pentágono forneceu apenas uma pequena parte do que foi prometido, destacou o WP.

Além das ações fracassadas da OTAN, também há o fato de a crise econômica provocada pelas sanções impostas contra a Rússia estarem afetando mais a Europa do que os russos, causando um impacto negativo sobre a motivação nos EUA e do Velho Continente.

OTAN é o ‘instigador’ do conflito na Europa, afirma especialista norte-coreano

Além disso, a OTAN segue com as provocações contra a Rússia, como é o recente caso envolvendo o bloqueio lituano .

Para o jornal, estas ações irresponsáveis e infantis da OTAN poderiam resultar em um confronto nuclear direto com a Rússia.

Outro fator ressaltado pela mídia é o fato que os países envolvidos no conflito terem demonstrado na cúpula do G7 que não estão preparados para lidar com a crise econômica causada pela escalada na Ucrânia.