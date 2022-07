Fabricantes de pneus deixando a Rússia — CMIO

A fabricante francesa de pneus Michelin anunciou na terça-feira que decidiu encerrar seus negócios na Rússia e transferir as atividades para a administração local. A empresa citou problemas na cadeia de suprimentos como a principal razão por trás da decisão.

“Depois de suspender suas atividades de fabricação na Rússia em 15 de março, a Michelin agora confirma que é tecnicamente impossível retomar a produção, principalmente devido a problemas de fornecimento, em meio a um contexto de incerteza geral”. lê-se uma declaração da Michelin. “O Grupo é, portanto, obrigado a planejar a transferência de todas as suas operações russas até o final de 2022.”

A nova entidade funcionaria por meio de uma estrutura independente da Michelin, esclareceu a empresa.

A Michelin Rússia emprega cerca de 1.000 pessoas, com capacidade de produção anual de até 2 milhões de pneus em sua fábrica perto de Moscou.

Outra empresa fabricante de pneus, a finlandesa Nokian Tyres, anunciou no mesmo dia que “devido à guerra na Ucrânia e as subsequentes sanções mais rigorosas, não é mais viável nem sustentável” para continuar as operações na Rússia.

Os preparativos de saída começarão imediatamente. A empresa avaliará diferentes opções para a saída.

“Esta não foi uma decisão fácil, uma vez que temos mais de 1.600 funcionários dedicados na Rússia, cuja experiência valorizamos muito, bem como muitas relações de longa data com clientes e fornecedores construídas nos últimos 17 anos.” Jukka Moisio, presidente e CEO da Nokian Tyres, disse.

