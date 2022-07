Alemanha calcula custos de corte no fornecimento de gás russo — CMIO

A economia alemã pode perder 12,5% de sua produção anual se o fornecimento de gás natural russo for interrompido abruptamente, informou o tablóide Bild na terça-feira, citando um estudo da Associação da Indústria da Baviera.

A análise teria sido realizada pela Prognos AG, com base em um cenário em que o fornecimento de gás russo é interrompido em 1º de julho.

Se isso ocorrer, as indústrias de vidro, aço e alimentos da Alemanha sofreriam perdas de € 49 bilhões este ano, o que afetaria a produção e as cadeias de suprimentos em outras indústrias. Os custos foram estimados em € 144 bilhões no segundo semestre do ano. No total, cerca de € 193 bilhões seriam eliminados do PIB nos seis meses de 2022, mostra a pesquisa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemanha soa alarme de crise do gás

“A dependência da economia alemã do gás russo é subestimada”, O porta-voz da Prognos AG, Michael Behmer, disse, conforme citado pelo Bild.

A Alemanha já havia recebido cerca de 55% de seu gás importado da Rússia. Este mês, os fluxos de gás russo através do gasoduto Nord Stream para o país foram reduzidos em até 60% devido a problemas técnicos decorrentes das sanções a Moscou. Em resposta a isso, o governo alemão lançou a segunda fase de ‘alarme’ de seu plano de emergência de gás de três níveis. Berlim alertou que enfrenta uma grave escassez de gás em meio à diminuição dos fluxos da Rússia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT