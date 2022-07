Ao comentar novo conceito da OTAN, MRE chinês chama o bloco de 'desafio sistemático a paz mundial'

Segundo a OTAN, a China utiliza um conjunto de medidas políticas, econômicas e militares “para fortalecer sua presença no mundo “. Na aliança destacaram que as intenções chinesas e os objetivos do seu fortalecimento militar se tornaram obscuros. “Suas ações híbridas maliciosas ou ações no ciberespaço, a retórica hostil e a desinformação são destinadas contra os [nossos] aliados e representam uma ameaça para a aliança”, segundo o conceito estratégico da OTAN.