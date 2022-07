Governo russo dividido sobre os méritos do rublo forte — CMIO

O governo russo está dividido sobre como lidar com o fortalecimento do rublo, com o Banco Central e o Ministério das Finanças expressando opiniões opostas sobre se as taxas de câmbio atuais devem ser mantidas.

Desde sua queda histórica no início de março, quando sanções ocidentais sem precedentes foram desencadeadas, o rublo subiu para uma alta de sete anos em relação ao dólar americano e ao euro. A moeda russa foi reforçada por rígidos controles de capital, aumento dos preços da energia e a mudança para pagamentos em rublos pelo gás natural. No entanto, isso levou muitos especialistas e funcionários a se perguntarem se o governo deveria intervir.

A chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, que conduziu a economia desde o início do conflito na Ucrânia e as sanções resultantes, alertou na quarta-feira contra o enfraquecimento do rublo para os níveis de fevereiro. Qualquer intervenção tornaria as taxas de câmbio artificiais, levaria à depreciação e tornaria a Rússia mais dependente das políticas financeiras de outros países, disse ela.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Fazenda vem soando o alarme sobre a taxa de câmbio, alertando que o rublo em valorização está prejudicando a economia. O ministro das Finanças, Anton Siluanov, disse na quarta-feira que o rublo forte está custando trilhões ao orçamento russo, e o ministério está pronto para tomar medidas para enfraquecê-lo. Ele sugeriu que o governo poderia usar os lucros das exportações de petróleo e gás e as economias feitas com gastos reduzidos para comprar moeda estrangeira, acrescentando que a Rússia poderia investir nas moedas de “nações amigas”, agora que o euro e o dólar são essencialmente “tóxico” devido às sanções.













O Ministério do Desenvolvimento Econômico tem uma visão semelhante, dizendo que o rublo forte torna as empresas voltadas para a exportação não lucrativas. No entanto, segundo o ministro, Maxim Reshetnikov, comprar moeda estrangeira com economias orçamentárias afetaria fortemente a economia.

Os estrategistas cambiais ocidentais têm sido céticos em relação ao rublo em alta, alegando que ele está sendo mantido artificialmente alto pelo governo, enquanto a economia está encolhendo. Nas últimas semanas, o Banco Central relaxou algumas das medidas de controle de capital para tentar enfraquecer o rublo, mas ele continua se fortalecendo. No mês passado, a Bloomberg chamou o rublo de moeda de melhor desempenho do mundo este ano.

