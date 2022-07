Reino Unido permitirá a importação de alimentos de Fukushima – Guardian – CMIO

O Reino Unido permitirá a importação de alimentos da prefeitura japonesa de Fukushima a partir de quarta-feira, informou o The Guardian, citando o primeiro-ministro Boris Johnson. Isso levanta as restrições impostas às entregas da região após um grande acidente em uma usina nuclear local em 2011.

“Estou muito feliz que amanhã – finalmente – possamos ter produtos de origem Fukushima em todas as lojas do Reino Unido”, disse Johnson durante uma reunião com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida à margem da cúpula do G7 na Alemanha na terça-feira.

O Reino Unido proibiu as importações de Fukushima há onze anos após o pior acidente nuclear do mundo desde Chernobyl, quando uma usina na região sofreu um triplo colapso nuclear.

No entanto, as restrições foram gradualmente levantadas desde então. A remoção das medidas restantes afetará 23 produtos, incluindo cogumelos. De acordo com o The Guardian, as principais redes de supermercados do Reino Unido Tesco e Waitrose disseram que não planejam vender alimentos de Fukushima, mas supostamente serão vendidos em restaurantes japoneses e lojas japonesas na Inglaterra, Escócia e País de Gales.













A Irlanda do Norte, que está sujeita às regras da União Europeia sobre produtos de Fukushima, manterá as restrições.

Após a catástrofe, as autoridades de Fukushima afirmaram ter reforçado seus padrões de segurança alimentar para serem os mais rigorosos do mundo. Em resposta ao anúncio de Johnson, Tóquio disse que “congratula-se com o facto de o governo do Reino Unido ter tomado esta decisão com base em provas científicas, uma vez que irá apoiar a reconstrução das áreas afetadas.”

Outros países não estão tão interessados ​​em importar alimentos da região: China, Rússia, Coréia do Sul, Indonésia e Taiwan mantêm restrições à importação de produtos de Fukushima. Enquanto isso, o Reino Unido está enfrentando uma crise de custo de vida impulsionada por um aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis. De acordo com uma pesquisa recente do Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, cerca de metade da população do país está reduzindo as compras de supermercado para economizar dinheiro.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT