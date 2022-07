Putin apoia esforços da Indonésia para se preparar para cúpula do G20

MOSCOU, 30 de junho – RIA Novosti. A Rússia apoia os esforços da Indonésia e do presidente Joko Widodo pessoalmente para preparar e realizar a cúpula do G20, disse o presidente russo, Vladimir Putin.

“Nós, é claro, apoiamos os esforços da Indonésia e do presidente pessoalmente na preparação e realização do G20, que será realizado na Indonésia este ano”, disse Putin após conversas com seu colega indonésio.

Os Estados Unidos e vários países aliados tentaram pressionar a Indonésia, que preside o G20 este ano, para impedir que a Rússia participe da cúpula do G20, que será realizada na ilha indonésia de Bali em novembro, por causa da Ucrânia. No entanto, as autoridades indonésias disseram em resposta que o convite à Rússia foi enviado e não poderia ser retirado, a cúpula do G20 estava considerando questões econômicas e a política não poderia influenciar sua agenda. Ao mesmo tempo, o governo indonésio, por sugestão dos Estados Unidos e seus aliados, convidou a Ucrânia para a cúpula.