‘Agora é a hora da independência’ – líder escocês – CMIO

O primeiro-ministro escocês, Nicola Sturgeon, anunciou na terça-feira que um segundo referendo de independência da Escócia será realizado em 19 de outubro de 2023. No entanto, um voto “sim” não será suficiente para separar a Escócia do Reino Unido.

Sturgeon disse aos legisladores em Holyrood, o parlamento da Escócia, que seu governo publicaria o Projeto de Lei do Referendo da Independência Escocesa ainda nesta terça-feira. O projeto de lei prevê um referendo em outubro próximo, no qual os escoceses serão questionados da mesma forma que no referendo de independência de 2014: “A Escócia deveria ser um país independente?”

“Agora é a hora… de debater e decidir o futuro do nosso país…” Sturgeon declarou, acrescentando que ela não “permitir que a democracia escocesa seja prisioneira de Boris Johnson ou de qualquer primeiro-ministro”.

Agora é a hora da independência.

No entanto, Sturgeon admitiu que o referendo seria “consultivo,” significando que a votação seria simbólica, a menos que um projeto de lei fosse aprovado no parlamento do Reino Unido reconhecendo o resultado. Londres também poderia conceder ao parlamento da Escócia a chamada ‘ordem da Seção 30’, que tornaria o referendo juridicamente vinculativo, e Sturgeon pediu ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson que “negociar os termos” de tal ordem.

Johnson não mostrou nenhuma indicação de que concederia isso, no entanto, e já havia descrito o voto de independência de 2014 como um “uma vez em um evento de geração.” Outro referendo, disse ele no ano passado, equivaleria a “disputas constitucionais inúteis”.

No referendo de 2014, os escoceses votaram 55-44% para permanecer no Reino Unido. Embora Sturgeon tenha apontado para o fato de que a maioria dos legisladores escoceses eleitos no ano passado apoia a independência, pesquisas mostram que o apoio à independência caiu consistentemente desde a votação de 2014. As últimas pesquisas Ipsos e YouGov de maio mostram 46% querendo permanecer na União e 38-45% querendo independência.

No entanto, enquanto a maioria dos britânicos votou em 2016 para deixar a União Europeia, todos os distritos eleitorais da Escócia votaram pela permanência. Caso a Escócia garanta a independência, Sturgeon prometeu levar a Escócia de volta ao bloco europeu.