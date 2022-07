Suíça adere às sanções da UE contra a Rússia — CMIO

A Suíça colocou oficialmente em vigor o sexto pacote de sanções da UE contra a Rússia, incluindo o elemento de embargo parcial de petróleo, informou a TASS na quarta-feira, citando o governo do país, o Conselho Federal.

“Com a decisão tomada em 29 de junho, a Suíça põe em vigor as novas medidas introduzidas pela UE em 3 de junho de 2022”, disse o Conselho Federal em comunicado, conforme citado pela TASS.

De acordo com o órgão governante suíço, essas sanções “incluem um embargo ao petróleo bruto e a certos produtos petrolíferos de origem russa”.

“Semelhante às medidas da UE, a compra, importação, trânsito e transporte [of Russian oil products] para ou dentro da Suíça é proibido,“, disse o comunicado. As autoridades explicaram que o embargo petrolífero será introduzido na Suíça de forma gradual e deverá ser totalmente aplicado até ao início de 2023.

Além do embargo do petróleo, a Suíça proibiu as empresas do país de fornecer serviços de auditoria e consultoria para empresas russas e as proibiu de anunciar produtos em alguns meios de comunicação russos, incluindo RT e Sputnik.

A UE adotou seu sexto pacote de sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia em 3 de junho. Ele inclui um embargo às entregas marítimas de petróleo e derivados russos. A Suíça, que não é membro da UE e se orgulha de seu status neutro, expressou apoio ao pacote no início deste mês, mas a declaração de quarta-feira do Conselho Federal significa que as medidas foram oficialmente adotadas.

