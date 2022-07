Cresce o ceticismo sobre o teto do preço do petróleo russo proposto – CMIO

O CEO da empresa de energia Shell, Ben van Beurden, levantou dúvidas sobre os planos do Grupo dos Sete (G7), levando as nações ocidentais a impor um teto de preço do petróleo russo para limitar a receita de vendas de Moscou.

“Você já pode ver todas as falhas” ele disse à Bloomberg na quarta-feira, observando que o sistema funcionaria apenas se houvesse ampla participação além da Europa e dos EUA.

Por outro lado, “você continuará apenas vendo o que está acontecendo atualmente, que é o petróleo russo que irá para países que estão perfeitamente bem para ainda comprar os Urais. [Russia’s main crude export grade]por exemplo,” ele explicou.

Segundo Van Beurden, o mundo caminha para uma “período turbulento” à medida que o aperto no fornecimento de gás natural liquefeito e petróleo exacerba uma crise global de energia.

O CEO da Shell explicou que seria difícil substituir grandes faixas de petróleo e gás russos que ainda fluem para a Europa Ocidental. “Haverá mais suprimento de GNL chegando à Europa, mas haverá muito novo suprimento extra de GNL para preencher a lacuna? Eu não acho,” disse Van Beurden.

Ele também apontou que a capacidade ociosa da OPEP era menor do que a maioria acreditava ou esperava, acrescentando: “Enfrentaremos mercados apertados, a menos que haja uma queda muito significativa na demanda.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Aliança anti-Rússia explora opções de petróleo

Esta semana, as economias do G7 concordaram em explorar a viabilidade de um teto de preço nas exportações de petróleo da Rússia.

A ideia foi apresentada pela primeira vez pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, no início deste ano, e depois foi adotada pelo G7, que está considerando a possibilidade de um embargo ao transporte de petróleo bruto marítimo russo, a menos que seja comprado a um preço ou abaixo de ser acordado com os parceiros internacionais.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT