BERLIM, 30 de junho – RIA Novosti. Os presidentes da Alemanha e da Ucrânia Frank-Walter Steinmeier e Volodymyr Zelensky mantiveram uma conversa telefônica, discutindo uma possível visita do chefe do Estado alemão a Kyiv, relata Welt, citando o representante de Steinmeier.

Steinmeier planejava visitar a Ucrânia em abril junto com os líderes de vários países do Leste Europeu, mas as autoridades ucranianas consideraram sua visita indesejável. Em Kyiv, explicaram a recusa pelo facto de esperarem decisões concretas de Berlim sobre o embargo ao abastecimento de petróleo da Federação Russa, bem como sobre a prestação de assistência militar e económica à Ucrânia, em particular, o fornecimento de armas pesadas . O cancelamento da visita gerou tensão nas relações entre os dois países, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que não planeja visitar Kyiv. As diferenças foram superadas durante uma conversa telefônica entre Scholz e Zelensky, após a qual vários políticos alemães visitaram Kyiv, incluindo o chanceler, que visitou a Ucrânia em 16 de junho junto com os líderes da França e da Itália.