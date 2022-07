Clima extremo bate recorde de 147 anos em Tóquio – CMIO

O governo japonês pediu às pessoas que não desliguem os aparelhos de ar condicionado, pois Tóquio experimenta a pior onda de calor de junho desde o início dos registros.

O jornal Asahi Shimbun citou os bombeiros dizendo que 80 pessoas, com idades entre 12 e 96 anos, foram hospitalizadas por suspeita de doenças relacionadas ao calor em Tóquio na segunda-feira. Relatórios disseram que mais 76 pessoas foram hospitalizadas na terça-feira.

As temperaturas na cidade atingiram 35,1 graus Celsius (95,18 Fahrenheit) às 13h, horário local, na terça-feira. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, a onda de calor permanecerá, com temperaturas esperadas em Tóquio em 36 graus Celsius (96,8 Fahrenheit) na quarta e quinta-feira.













O recorde nacional para o dia mais quente de junho foi quebrado no sábado, quando a temperatura atingiu 40,2 graus Celsius (104,36 Fahrenheit) em Isesaki, uma cidade a cerca de 95 quilômetros (51 milhas) de Tóquio.

Apesar do calor sufocante, as autoridades pediram às pessoas que não abandonem os esforços para economizar energia. Eles pediram aos moradores que desligassem luzes e aparelhos eletrônicos desnecessários em determinados dias e horários.

O ministro da Economia, Comércio e Indústria, Koichi Hagiuda, no entanto, encorajou as pessoas a usarem aparelhos de ar condicionado.

“Aparentemente, há alguns idosos que desligaram seus condicionadores de ar porque estamos pedindo às pessoas que economizem energia, mas por favor – está tão quente – não hesite em se refrescar”. Hagiuda, conforme citado pela Reuters.