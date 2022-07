França registra maior taxa de inflação em décadas — CMIO

Os preços ao consumidor na França estão crescendo na maior taxa em mais de três décadas, informou a Reuters na quinta-feira, citando dados da agência estatal de estatísticas INSEE.

De acordo com o relatório, a inflação preliminar harmonizada pela UE no país aumentou 0,8% em junho em relação ao mês anterior, levando a inflação anual para 6,5%, seu nível mais alto desde 1991. Os números marcaram o segundo mês consecutivo em que a inflação atingiu níveis recordes desde que a França começou a usar os métodos de cálculo da UE no início dos anos 1990.

Enquanto isso, o índice nacional de preços ao consumidor do país foi um pouco mais baixo, mas ainda acima de 5,8% em relação ao ano anterior, de 5,2% em maio.

O INSEE especificou que a inflação está sendo impulsionada principalmente pelo aumento dos preços da energia (33,1% ano a ano e 5,3% mês a mês) e dos preços dos alimentos (5,7% ano a ano e 1,4% mês a mês) ). No entanto, os preços em outras esferas se estabilizaram um pouco, diz a agência, com a inflação de serviços permanecendo em 3,2% desde maio, enquanto a inflação de manufaturados caiu em relação ao mês passado, situando-se em 2,6% contra 3,0% em maio.

A agência de estatísticas ainda espera que a inflação continue subindo no terceiro trimestre deste ano, no entanto, antes de cair gradualmente no quarto trimestre e em 2023.

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu recentemente tomar medidas para conter a alta inflação, incluindo cortes de impostos e aumentos de pensões. Mas analistas dizem que seus planos podem falhar, já que seu partido não conquistou a maioria absoluta no Parlamento no início deste mês.

