A maioria dos americanos ‘preocupados’ em sobreviver – enquete – CMIO

Quase dois terços dos entrevistados estão preocupados em pagar ‘coisas do dia a dia’

Cerca de 65% dos americanos são “preocupado” sobre ser capaz de pagar “coisas do dia a dia”, de acordo com uma pesquisa YouGov-CBS News publicada na segunda-feira. Quase três quartos dos entrevistados – 73% – disseram estar preocupados com sua capacidade de economizar dinheiro.

Dois terços dos entrevistados da pesquisa estavam preocupados se poderiam se dar ao luxo de “tirar férias ou viajar”, enquanto 70% disseram estar preocupados em poder pagar a aposentadoria. Daqueles com filhos menores de 18 anos, 60% estavam preocupados em poder pagar pela creche.

Essas preocupações faziam parte de uma perspectiva geral sombria sobre a economia, com 75% dos entrevistados da pesquisa classificando-a como “bastante ruim” ou “muito mal.” Perguntado como “as coisas na América hoje estão indo”, 60% responderam que era “pior que [they] esperado” no início do ano, e 69% esperavam que a economia desacelerasse ou entrasse em recessão total no próximo ano.













A maioria (59%) também desaprovou o trabalho que o presidente Joe Biden estava fazendo, principalmente em relação à inflação (71% desaprovando) e à economia (66% desaprovando). Essas duas questões foram igualmente classificadas como os problemas de maior prioridade para o país resolver, enquanto “investigando 6 de janeiro de 2021” foi classificado como morto em último lugar, por trás do surto de coronavírus e das mudanças climáticas.

O presidente viu seus índices de aprovação despencar à medida que a inflação disparou para quase todos os tempos e os preços do gás quebraram recordes semanalmente, se não diariamente. Uma pesquisa da Civiqs publicada no domingo colocou sua classificação no mínimo histórico de 32%, com o sentimento do consumidor caindo para um mínimo recorde de 50,0 na última leitura da Universidade de Michigan em junho.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Outra pesquisa realizada na semana passada descobriu que 97% dos americanos acreditam que o aumento dos preços foi um “crise” ou pelo menos um “problema”, com os preços do gás apontados como uma questão particularmente terrível, e 91% dos entrevistados disseram acreditar que o presidente tem pelo menos algum poder para controlar os custos crescentes. Embora a secretária do Tesouro Janet Yellen tenha insistido recentemente que uma recessão não é inevitável, muitos economistas discordam, e alguns preveem que os EUA não serão a única nação impactada. O CEO do Deutsche Bank alertou que uma recessão global é provável antes do final de 2023.