“A expulsão de 70 diplomatas russos de Sófia não é apenas vingança do governo pró-americano da Bulgária que recebeu [voto de] desconfiança do parlamento. Isso é devido aona sequência da operação especial russa. Em qualquer caso, a Turquia não alegra mais os ianques com sua antiga obediência, e apenas a Romênia no mar Negro não será suficiente para o ‘tio Sam'”, escreveu político russo.

A Polônia também está sendo transformada em uma fortificação banal dos EUA e do Reino Unido, com a perspectiva para os poloneses de morrerem antes dos outros pela glória dos anglo-saxões, observa Klimov.

No entanto, o resto do mundo , que representa 3/4 do planeta, não está satisfeito com tal cenário de Washington e Londres, e os EUA já não são o que eram, notou ele.

Anteriormente, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, disse que qualquer tentativa de atacar a Crimeia será considerada uma declaração de guerra à Rússia e, se isso for feito por um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), significará o início de uma Terceira Guerra Mundial.