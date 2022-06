Guarda nazista de 101 anos é condenado — CMIO

Um tribunal alemão condenou Josef S. a cinco anos de prisão por cumprir o assassinato de 3.500 prisioneiros

Um homem de 101 anos, que as autoridades alemãs acreditam ter sido um guarda do campo de concentração nazista de Sachsenhausen, passará os próximos cinco anos atrás das grades, decidiu um tribunal da cidade de Brandenburg an der Havel nesta terça-feira.

Josef S. foi considerado culpado de ajudar e ser cúmplice do assassinato de mais de 3.500 prisioneiros, bem como de tentativa de homicídio. Ao cumprir a sentença, os juízes atenderam ao pedido do promotor público.

O tribunal considerou que o réu serviu em um batalhão de guardas estacionado no campo de concentração de 1942 a 1945. O juiz presidente Udo Lechtermann observou que S. “apoiou voluntariamente o extermínio em massa” dos prisioneiros do campo.

Durante o processo, o advogado de defesa Stefan Waterkamp argumentou que seu cliente deveria ser absolvido porque a promotoria não conseguiu provar a cumplicidade do réu em nenhum caso de assassinato em particular.

De acordo com a mídia alemã, Josef S., de 101 anos, é o criminoso nazista mais velho a ser julgado no país.













O próprio homem manteve sua inocência desde o início do processo em outubro de 2021. Em suas últimas palavras, S. insistiu que não havia trabalhado no campo de concentração de Sachsenhausen.

As audiências foram realizadas em um pavilhão esportivo próximo à residência do idoso réu.

O processo teve que ser suspenso várias vezes devido a problemas de saúde do homem.

De acordo com a acusação, S. foi considerado cúmplice na execução de presos, incluindo prisioneiros de guerra soviéticos, por fuzilamento e gás venenoso. Além disso, as próprias condições em que os detentos foram mantidos foram consideradas como ameaçadoras à vida pelo tribunal. No entanto, o réu foi considerado inocente de assassinar pessoalmente qualquer uma dessas pessoas.

De acordo com as informações expostas no memorial de Sachsenhausen, mais de 200.000 pessoas passaram pelo campo de concentração entre 1936 e 1945. Dezenas de milhares nunca saíram vivos, morrendo de fome, doenças, trabalhos forçados, experimentos médicos ou extermínio sistemático.