Chefe da OTAN quer militares amigos do clima — CMIO

Na última cúpula, o secretário-geral Jens Stoltenberg disse que os exércitos do futuro serão eletrificados

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, prometeu na terça-feira reduzir as emissões de carbono do gigante militar para zero até 2050 e enviar os soldados do futuro aos campos de batalha em veículos elétricos.

Stoltenberg falou enquanto os líderes da OTAN se reuniam em Madri para a cúpula anual de três dias da aliança. Este ano, o bloco lançará um Conceito Estratégico atualizado – um documento que descreve sua missão e postura em relação aos não-membros. Ele abordará a China como um “desafio” pela primeira vez, e nas palavras de Stoltenberg na segunda-feira, “deixará claro que os aliados consideram a Rússia como a ameaça mais significativa e direta à nossa segurança”.

No entanto, o chefe da Otan abriu a cúpula com uma reunião sobre mudanças climáticas e, em seu discurso de antemão, prometeu dar uma revisão verde à aliança.

Stoltenberg anunciou que a OTAN reduzirá suas emissões de carbono em pelo menos 45% até 2030 e atingirá zero líquido até 2050, por meio de uma combinação de “renováveis, combustíveis sintéticos amigos do clima e soluções mais eficientes em termos energéticos”.













“Já hoje, os melhores carros novos são carros elétricos reais” ele disse. “E acredito que, no futuro, os veículos militares mais avançados e as forças armadas mais resilientes serão aqueles que não dependem de combustíveis fósseis.”

O presidente dos EUA, Joe Biden, também prometeu em abril “gastar bilhões de dólares” para tornar todos os veículos das forças armadas dos EUA “amigável ao clima.” Ele era redondo zombado pelos conservadores para esta sugestão.

Stoltenberg disse que o conflito na Ucrânia ilustra a necessidade de os aliados ocidentais “nos livrar do petróleo e do gás russos”. No entanto, com a China marcada para o novo Conceito Estratégico da OTAN, ele alertou que o Ocidente precisa buscar múltiplas fontes de metais de terras raras, commodities dominadas pela China que são essenciais na fabricação de turbinas eólicas, eletrônicos de consumo e baterias para veículos elétricos .

O chefe da Otan disse que a aliança já leva “considerar as mudanças climáticas ao planejar nossas operações e missões.” Essas missões, disse ele, ocorrerão cada vez mais no “alto norte”, provavelmente uma referência às regiões árticas ao norte da Escandinávia, onde a OTAN já realiza exercícios regulares perto das fronteiras da Rússia.

Antes da cúpula de Madri, Stoltenberg anunciou na segunda-feira que a Otan aumentaria seu número de tropas de alta prontidão de 40.000 para “bem mais de 300.000”.