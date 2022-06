Biden sabia sobre os negócios no exterior de seu filho, programas de correio de voz – CMIO

Apesar das negações do presidente dos EUA, uma mensagem de voz de 2018 indica que ele estava ciente dos negócios de Hunter na China

O presidente dos EUA, Joe Biden, estava ciente das duvidosas negociações comerciais chinesas de seu filho Hunter em 2018, apesar das repetidas negações do ancião Biden de tal conhecimento, uma mensagem de voz recentemente descoberta de Hunter’s “laptop do inferno” publicado pelo Daily Mail na segunda-feira revela.

O correio de voz de dezembro de 2018 do Biden mais velho para seu filho indica que Joe havia lido um artigo do New York Times mencionando o relacionamento de Hunter com um representante do conglomerado de petróleo chinês CEFC. Joe Biden, que na época estava entre suas passagens como vice-presidente e presidente, descreve o artigo do Times como "muito bom", sugerindo que Hunter é "Claro."













Embora o artigo do Times não entre em detalhes sobre os negócios multimilionários de Hunter com o CEFC, que foram confirmados em e-mails extraídos do laptop, ele menciona que Hunter se encontrou com o presidente do CEFC, Ye Jianming, em um hotel de Miami em 2017 para discutir “uma parceria para investir em negócios americanos de infraestrutura e energia.”

O artigo também inclui uma citação do irmão de Joe Biden, James Biden, sugerindo que o vice de Ye, Patrick Ho, pretendia ligar para Hunter depois de ser preso nos EUA por acusações de suborno. James também revelou que passou o número de Hunter – implicando uma relação muito mais próxima entre o jovem Biden e a gigante chinesa do petróleo do que uma reunião pontual indicaria.

O correio de voz foi extraído de um backup do iPhone de Hunter Biden armazenado no laptop, que havia sido abandonado em uma oficina de Delaware. O telefone também tossiu uma conversa por mensagem de texto entre Hunter e seu parceiro de negócios Devon Archer, que brincou: “Bela citação do tio jimmy. Espero que você tenha agradecido a ele por isso [tongue-sticking-out emoji]”, ao que Hunter respondeu que o comentário havia sido tirado do contexto.

No entanto, Ho acabou entrando em contato com Hunter – e pagando a ele US $ 1 milhão para representá-lo como seu advogado. O jovem Biden, em um dos muitos vídeos filmados da câmera do laptop, gravou-se contando a uma prostituta como um repórter do Times era “ligando sobre [his] representação do, literalmente, Dr. Patrick Ho – o maldito chefe de espionagem da China que iniciou a empresa que meu sócio, que vale US $ 323 bilhões, fundou e agora está desaparecido.” Esse parceiro, que ele também descreve como “o homem mais rico do mundo” no vídeo de maio de 2018, é Ye, o presidente do CEFC. Embora não esteja claro qual o papel de Ho no aparato de inteligência da China, o Daily Mail obteve uma cópia de um mandado da FISA indicando que agentes federais o estavam monitorando como um possível espião chinês.

O correio de voz está longe de ser a única evidência de que Joe Biden sabia dos negócios de seu filho no exterior. Há também fotografias do então vice-presidente em um jantar em Washington DC com associados ucranianos, cazaques e russos de Hunter em 2015, e o Biden mais velho conheceu outro parceiro de negócios chinês de seu filho quando levou Hunter em uma viagem à Força Aérea 2 para o país em 2013.

Um relatório mais recente afirma que Joe Biden telegrafou a seu filho um total de US $ 100.000, que Hunter usou para pagar prostitutas do Leste Europeu, enquanto o Biden mais velho estava se preparando para concorrer à presidência em 2018 e 2019. No entanto, não ficou claro se ele estava ciente do que seu filho estava gastando o dinheiro.