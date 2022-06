Cúmplice de Epstein, Maxwell, condenado à prisão — CMIO

Ghislaine Maxwell foi condenada na terça-feira a 20 anos de prisão por orquestrar o tráfico e abuso de meninas. Maxwell era a namorada de longa data de Jeffrey Epstein, o criminoso sexual bilionário que morreu na prisão em circunstâncias misteriosas em 2019.

Antes de proferir a sentença, a juíza Alison Nathan chamou os crimes de Maxwell “hediondo e predatório”, e descreveu como a socialite desgraçada usou um “livro de cantadas” para conhecer e preparar as vítimas dela e de Epstein por vários anos.

Nathan descreveu a sentença de 240 meses “suficiente e não mais grave do que o necessário”, observando que Maxwell foi “não sendo punido no lugar de Epstein ou como procurador de Epstein”.

Maxwell foi condenado em dezembro por cinco acusações relativas à aquisição, aliciamento e tráfico de meninas de até 14 anos para o sexo.













Epstein havia sido preso dois anos antes, mas morreu em sua cela no Metropolitan Correctional Center, em Nova York, antes que pudesse ser levado a julgamento. Embora a morte de Epstein tenha sido considerada suicídio, a história oficial foi recebida com amplo ceticismo, considerando a falta de imagens de câmeras de vigilância da noite de sua morte e as conexões ricas e poderosas que o criminoso sexual falecido tinha.

Maxwell, que até sua sentença também estava detida em uma prisão de Nova York, foi colocada em vigilância por suicídio na semana passada. Seus advogados alegaram que esta decisão foi tomada “sem justificativa”, e negou-lhe a oportunidade de se preparar adequadamente para sua audiência de sentença.

Aos 60 anos, Maxwell provavelmente passará a maior parte de seus anos restantes atrás das grades.

Epstein e Maxwell conviveram com as elites do mundo, incluindo os ex-presidentes dos EUA Bill Clinton e Donald Trump, bem como o príncipe Andrew da Grã-Bretanha, o bilionário Bill Gates e muitos outros. Clinton realmente voou a bordo do jato particular de Epstein – apelidado de “Lolita Expresso” – pelo menos 26 vezes, enquanto Andrew recentemente resolveu um processo movido por uma das supostas vítimas de Epstein que alegou que ela o abusou sexualmente.

Apesar da justiça ser feita contra Maxwell, seu chamado “livrinho preto” de contatos – que alguns especialistas dizem conter evidências de abuso sexual por parte de ricos e poderosos – permanecerá fora dos olhos do público, tendo sido selado no ano passado por um tribunal. ordem.