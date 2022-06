Dezenas de mortos em motim na prisão — CMIO

Um incêndio começou no meio de um motim na prisão colombiana de Tulua, resultando em 51 mortes

Cerca de 51 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após um incêndio durante uma rebelião e tentativa de fuga na prisão de Tulua, na Colômbia, na manhã de terça-feira. Os prisioneiros teriam incendiado seus colchões durante a briga.

O incêndio começou em um bloco de celas que abrigava cerca de 200 detentos, informou o Semana, um site de notícias colombiano. Depois que os prisioneiros incendiaram seus colchões, alguns tentaram escapar, enquanto outros – que se acredita estarem ligados a gangues – começaram a brigar.

Ministro da Justiça da Colômbia Wilson Ruiz Orejuela contou a história um pouco diferente, afirmando que a tragédia começou com uma briga entre detentos, um dos quais ateou fogo a um colchão. Orejuela disse que o fogo se espalhou e o corpo de bombeiros de Tulua teve que ser chamado para extingui-lo.













Não está claro quantos detentos morreram no incêndio e quantos morreram como resultado dos combates.

Enquanto as famílias dos prisioneiros se reuniam do lado de fora da instalação para saber sobre o destino de seus entes queridos, as autoridades leram uma lista de sobreviventes. Todos os presos mantidos em outros blocos de celas foram descritos como sendo “Em perfeito estado.”

Segundo a Semana, havia 1.267 detentos em toda a prisão no momento da tragédia, cerca de 200 a mais do que a prisão foi projetada para abrigar.

O presidente colombiano Ivan Duque pediu uma investigação sobre o incidente, enquanto o presidente eleito Gustavo Petro pediu uma “repensar completamente a política prisional” destinada a proteger o “humanização da prisão e a dignidade do preso”.

Um cenário semelhante ocorreu na Prisão Modelo de Bogotá em março de 2020, quando um protesto contra as condições sanitárias se transformou em um violento motim que matou 23 prisioneiros e feriu mais de 100.