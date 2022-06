Cabeleireiros ameaçados com multas por excesso de xampu — CMIO

O prefeito de uma cidade do norte da Itália ameaçou multar cabeleireiros por usarem xampu duplo durante uma seca

Cabeleireiros da cidade de Castenaso, no norte da Itália, enfrentam multas de até € 500 (US$ 527) se lavarem o cabelo de um cliente duas vezes durante uma seca intensa na região sob novos regulamentos. O prefeito Carlo Gubellini disse aos meios de comunicação locais que anunciou as restrições no sábado para dar tempo aos cabeleireiros para “adaptar”, pois estão fechados domingo e segunda-feira.

Pelo menos 13 litros de água por minuto fluem de uma torneira aberta, e pelo menos 20 litros são necessários para lavar o cabelo de uma pessoa duas vezes, de acordo com um “manual” distribuído para marcar a nova regra. Não está claro como a regra deve ser aplicada, no entanto.













O prefeito afirmou que o regulamento, que vigora até setembro, é amplamente aceito. “O feedback tem sido positivo”, disse ele ao Corriere della Sera, insistindo na regra “não tem um propósito opressor, mas sim de empoderar os cidadãos.” Entretanto, disse, a escassez de água na região era “realmente alarmante.”

“Emilia-Romagna tem reservas de água suficientes necessárias para terras agrícolas até 29 de junho, então a partir de julho as coisas podem piorar drasticamente”, continuou ele, referindo-se à região em que a cidade está localizada. Emilia-Romagna declarou uma emergência de seca no início de junho.

“Temos cerca de dez cabeleireiros com centenas de clientes por dia. Isso significa que existem milhares de litros que podemos economizar todos os dias”, disse ele à TV estatal italiana. “Essas economias replicadas em larga escala podem trazer enormes benefícios.”

No entanto, nem todos os cabeleireiros estão de acordo com a nova regra, com alguns reclamando que certos produtos – e certos clientes de cabelos sujos – exigem várias lavagens.

A cidade também pediu aos moradores que tomem banho em vez de tomar banho, fechem a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba e evitem usar mangueiras de jardim durante o dia.

Outras cidades da Itália também impuseram cortes no uso de água, devido a uma seca prolongada de chuvas e nevascas abaixo do normal que alimentam o rio Po, a hidrovia mais longa da Itália, que está 80% abaixo do normal. No entanto, acredita-se que Castenaso seja o único local que dita o que os cabeleireiros podem fazer em seus salões.

A região norte da Lombardia declarou estado de emergência, e a cidade de Milão desligou cerca de metade de suas fontes públicas, com os moradores instados a reduzir o uso de condicionadores de ar depois que partes da cidade sofreram quedas de energia na semana passada. O chefe do departamento de proteção civil da Itália, Fabrizio Curcio, previu que mais estados de emergência podem ser impostos em outras partes do país, juntamente com o racionamento de água durante o dia, enquanto as restrições noturnas de água já estão em vigor em algumas partes do norte. Acredita-se que a seca esteja custando à agricultura italiana mais de € 3 bilhões (US$ 3,16 bilhões).