Segurança energética: Japão seguirá retomada de usinas nucleares, diz premiê Kishida

O premiê salientou que as autoridades nucleares japonesas apoiam essa posição. O governo japonês pode solicitar às companhias de energia a restauração do funcionamento de termoelétricas e usinas nucleares para garantir a energia necessária nos próximos meses.

“A posição central do governo é conseguir o máximo da energia nuclear. Junto com o regulador nuclear, pretendemos realizar esforços para acelerar as consultas necessárias para isso”, disse o líder japonês.

Na segunda-feira (27), o governo japonês chegou a pedir aos cidadãos e empresas de Tóquio que economizem energia devido ao risco crescente de um blecaute na região, publicou o Financial Times. Essa é a segunda vez que a região enfrente um alerta como esse neste ano, o que deve ampliar o debate em relação ao uso da energia nuclear no país.

Em outra declaração recente, Kishida chegou a afirmar que as usinas nucleares ativas no país seriam “usadas ao máximo” para garantir a energia necessária, conforme citou a agência Nikkei Asia. Desde o desastre de Fukushima, em 2011, o Japão desativou dezenas de usinas nucleares.

“Faremos o nosso melhor para garantir o volume de energia necessário neste verão. Durante o período, quando o perigo de ondas de calor aumenta, não economizaremos eletricidade e usaremos os aparelhos de ar-condicionado com sabedoria para superar essa ameaça”, disse Kishida durante coletiva de imprensa, acrescentando que duas usinas termoelétricas devem ser reativadas em breve no Japão.

Tendo em vista a atual situação, o governo do Japão está preocupado com possíveis quedas de energia com a chegada do próximo inverno. A expectativa é que a escassez de energia no país neste período seja a pior desde 2012, quando a operação das usinas nucleares japonesas foi interrompida após o desastre de Fukushima.