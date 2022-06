França sugere substituição do petróleo russo — CMIO

Paris supostamente quer que o petróleo sancionado iraniano e venezuelano retorne ao mercado global

O governo francês quer substituir o petróleo russo, permitindo que o petróleo sancionado do Irã e da Venezuela retorne ao mercado global, informaram agências de notícias nesta segunda-feira, citando o gabinete do presidente Emmanuel Macron.

Paris também quer que um mecanismo proposto para limitar o preço do petróleo seja o mais amplo possível e não se limite às exportações russas, segundo a Reuters citou um funcionário do Palácio do Eliseu.

As declarações ocorrem no momento em que o grupo de nações do G7, formado por EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão, se reúne na Alemanha para discutir formas de aumentar a pressão econômica sobre a Rússia com a esperança de forçá-la a abandonar seu operação militar na Ucrânia.

O Irã, que detém um quarto das reservas de petróleo do Oriente Médio, está atualmente sob um embargo econômico quase total dos EUA e seus aliados sobre seu programa nuclear. Teerã ainda exporta seu petróleo, no entanto, com a China sendo o maior comprador. O presidente do Irã disse no mês passado que as exportações de petróleo do país dobraram desde o ano passado, apesar das sanções.













A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo, está sob sanções dos EUA há mais de 15 anos. A UE impôs restrições a Caracas em 2017 devido a preocupações com o estado da democracia e dos direitos humanos no país sul-americano. No entanto, após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro e a subsequente proibição do petróleo russo pelos EUA e um embargo parcial da Europa, Washington indicou que pode relaxar a pressão econômica sobre a Venezuela, o que incluiria permitir um aumento nas exportações de petróleo. . No início deste mês, o Irã e a Venezuela assinaram um acordo de cooperação de 20 anos cobrindo energia, principalmente petróleo e gás, entre outros setores.

