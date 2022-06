México afirma que os EUA não podem controlar sua fronteira — CMIO

O presidente apontou para a ilegalidade na fronteira dos EUA depois que dezenas de imigrantes foram encontrados mortos no Texas

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, alertou que o governo dos EUA está lutando para administrar sua fronteira sul, culpando um “falta de controle” depois que mais de 50 imigrantes morreram enquanto eram contrabandeados para o país, o caso de tráfico humano mais mortal da história moderna dos EUA.

Falando durante uma coletiva de imprensa na terça-feira – um dia depois que dezenas de imigrantes foram encontrados mortos dentro de um trailer perto de San Antonio, Texas – Obrador disse que as mortes foram um “tremenda tragédia”, acrescentando que tais incidentes ocorrem devido à pobreza e ao desespero, bem como ao ambiente caótico ao longo da fronteira.

“Isso acontece porque há tráfico de pessoas e falta de controle, neste caso na fronteira México-EUA, mas também no interior dos EUA”, disse. disse o presidente.

Autoridades policiais dos EUA disseram à CBS o incidente “parece ser o caso de contrabando humano mais mortal da história moderna dos EUA”, depois que as autoridades locais no Texas aumentaram o número de mortos para 51 na tarde de terça-feira. Não está claro quanto tempo o grupo permaneceu no caminhão, mas a polícia disse que não havia sinais de água ou ar condicionado funcionando no veículo, apesar das temperaturas escaldantes do verão.













Embora todas as vítimas ainda não tenham sido identificadas, 39 homens e 12 mulheres estavam entre os mortos, incluindo migrantes do México, Honduras e Guatemala. Outros 12 adultos e quatro crianças foram levados a hospitais para tratamento, todos sofrendo de doenças relacionadas ao calor.

Três suspeitos foram detidos em conexão com as mortes, que se acredita terem participado da operação de contrabando que trouxe as vítimas para os EUA, de acordo com um porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Obrador disse que se reuniria com o presidente dos EUA, Joe Biden, em 12 de julho para discutir a questão da fronteira, argumentando que a tragédia no Texas é “à prova amarga” que as soluções são necessárias.

“Devemos continuar a insistir em apoiar as pessoas para que não tenham de deixar as suas aldeias para procurar vida do outro lado da fronteira”, disse. ele disse.