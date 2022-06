Após mudança de postura turca, Biden anuncia encontro com Erdogan para discutir segurança da OTAN

O encontro bilateral entre os países com os dois maiores exércitos da OTAN foi anunciado pela Casa Branca por meio de um comunicado.

“O presidente [Biden] se encontrará com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para discutir a defesa, a segurança coletiva da aliança e uma série de importantes questões de relações bilaterais”, disse a Casa Branca.

O encontro entre as duas lideranças ocorre durante a cúpula da OTAN em Madri, um dia após uma mudança de postura de Ancara em relação às candidaturas de Suécia e Finlândia — que postulam desde o dia 18 de maio a adesão à aliança militar.

© AFP 2022 / Mandel Ngan Sauli Niinisto, presidente da Finlândia (à esquerda), Joe Biden, presidente dos EUA, e Magdalena Andersson, primeira-ministra da Suécia, participam de coletiva de imprensa no Rose Garden da Casa Branca, em Washington, EUA, 19 de maio de 2022

Na terça-feira (29), Turquia, Finlândia, Suécia e a OTAN assinaram um memorando com dez pontos após negociações sobre o apoio de Ancara às adesões dos dois países.

Anteriormente, o governo turco bloqueou a entrada dos países alegando que Helsinque e Estocolmo mantêm relações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), grupo considerado terrorista pela Turquia.

Em troca do apoio turco na OTAN, Finlândia e Suécia se comprometeram a combater as atividades do PKK e de outros movimentos vistos como terroristas pela Turquia. A Casa Branca emitiu um comunicado em que Biden comemora o acordo.