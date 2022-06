Nações do G7 chegam a acordo sobre teto de preço do petróleo russo – Politico – CMIO

As principais economias ocidentais do Grupo dos Sete (G7) chegaram a um acordo na terça-feira para estabelecer um teto de preço para as exportações de petróleo russo, informou o Politico, citando autoridades não identificadas.

Os detalhes do acordo não foram revelados. No entanto, de acordo com a história, os EUA sugeriram suspender as sanções sobre o seguro para navios que transportam petróleo russo apenas se os países concordassem em comprá-lo a um preço máximo estabelecido, impondo assim um teto de preço.

Os estados membros do G7 também rejeitaram a ideia de um teto de preço mundial para os preços do petróleo, proposto pelo presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira. A proposta foi dispensada pelos EUA e pela Alemanha, e a França concordou em retirá-la.

O acordo ocorre no momento em que os países ocidentais estão tentando lidar com o aumento dos preços da energia e a inflação como resultado de suas sanções e embargos ao petróleo russo. Enquanto as restrições visam esgotar o “baú de guerra russo” supostamente usado para financiar a operação militar em andamento na Ucrânia, Moscou vem ganhando mais dinheiro com suas exportações de energia do que antes das sanções devido aos preços mais altos.

A ideia de um teto de preço foi introduzida pela primeira vez pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, no início deste ano, e depois adotada pelo G7, que supostamente está segurando “construtivo” fala sobre o assunto nos últimos três dias, em sua cúpula anual na Alemanha.

