Autoridades dos EUA fazem parada de ‘bem-estar’ na Venezuela – CMIO

Negociadores viajaram para Caracas em outro esforço para garantir a libertação de americanos detidos

Autoridades de alto escalão dos EUA visitaram a Venezuela para garantir o bem-estar de vários cidadãos americanos sob custódia, além de consertar os laços com o governo em Caracas. A viagem ocorre no momento em que Washington mantém uma série de duras sanções à economia venezuelana.

Uma delegação liderada pelo embaixador dos EUA na Venezuela James Story e Roger Carstens, o enviado presidencial para assuntos de reféns, viajou a Caracas na segunda-feira “para discussões sobre o bem-estar e a segurança dos cidadãos dos EUA na Venezuela”, Funcionários do Departamento de Estado confirmaram à CBS e à Associated Press.

Embora as autoridades não tenham especificado se as conversas se concentraram em indivíduos específicos, vários cidadãos norte-americanos estão atualmente detidos no país, incluindo um grupo de executivos de companhias de petróleo presos há mais de quatro anos.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, confirmou a viagem durante um discurso nacional, dizendo que as autoridades dos EUA se reuniram com Jorge Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional, para “dar continuidade à agenda bilateral entre o governo dos Estados Unidos e o governo da Venezuela”.













A visita segue uma viagem anterior em março – a primeira delegação oficial da Casa Branca enviada em mais de 20 anos – que resultou na libertação de dois americanos. Na época, Maduro também concordou em retomar as negociações com sua oposição política, liderada por Juan Guaidó, que é reconhecido por Washington como o ‘presidente interino’ da Venezuela.

O embaixador Story se encontrou com Guaidó por duas horas logo após chegar a Caracas, segundo a Associated Press, que observou que a dupla “discutiram os esforços para impulsionar as negociações” com Maduro no México.

Não está claro se as sanções dos EUA apareceram nas últimas conversas com o governo venezuelano, embora o presidente Joe Biden tenha dito recentemente que estaria disposto a “calibrar” as penalidades dependendo do resultado das negociações entre Maduro e seus oponentes.

A diplomacia renovada com a nação latino-americana coincidiu com o ataque da Rússia à Ucrânia no final de fevereiro, que provocou uma enxurrada de sanções de Washington e seus aliados, algumas com o objetivo de impor embargos totais à energia russa. Embora as autoridades tenham dito pouco sobre se os EUA pretendem recorrer ao petróleo venezuelano como alternativa, o governo Biden suspendeu discretamente algumas penalidades a Caracas, permitindo que duas empresas europeias retomassem os embarques de petróleo no início deste mês.