Grande cadeia de hotéis deixa a Rússia — CMIO

O IHG (InterContinental Hotels Group), com sede no Reino Unido, que possui marcas como Holiday Inn, Crowne Plaza e HUALUXE, está encerrando todas as operações na Rússia.

A IHG anunciou a decisão em um comunicado publicado no site da empresa na segunda-feira.

“Estamos agora no processo de cessar todas as operações na Rússia de acordo com a evolução dos regimes de sanções do Reino Unido, EUA e UE e os desafios contínuos e crescentes de operar lá.

Enquanto fazemos isso, continuamos focados em apoiar nossas equipes na Rússia e na Ucrânia, em linha com nosso compromisso de cuidar de nosso pessoal e das comunidades em que operamos”, dizia o comunicado.

Antes do anúncio de segunda-feira, o IHG já havia anunciado a suspensão de futuros investimentos, atividades de desenvolvimento e abertura de novos hotéis na Rússia e fechou seu escritório em Moscou em março.

A empresa também está conversando com os proprietários dos 28 hotéis da marca IHG na Rússia sobre o futuro dos contratos de franquia sob os quais operam.

A IHG não é a primeira cadeia de hotéis a deixar a Rússia em meio a sanções ocidentais. A Marriott e a Hilton fizeram anúncios semelhantes no início deste ano, enquanto muitas outras empresas internacionais também suspenderam as operações ou deixaram a Rússia inteiramente sob pressão das sanções, incluindo restaurantes, redes de lojas, marcas de roupas, bancos e empresas de tecnologia e energia.

