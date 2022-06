China alerta contra ‘OTAN asiática’ — CMIO

Qualquer tentativa de criar “uma versão Ásia-Pacífico da OTAN” só traria mais turbulência, alerta Pequim

A OTAN deve parar de procurar “inimigos imaginários” na Ásia-Pacífico e nunca consideraria a criação de uma versão do bloco na região, disse o enviado da China à ONU.

“Opomo-nos firmemente a certos elementos que clamam pelo envolvimento da OTAN na Ásia-Pacífico, ou uma versão da OTAN na Ásia-Pacífico com base em alianças militares.” Zhang Jun alertou em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na terça-feira.

A declaração do diplomata veio depois que Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia foram convidados pela primeira vez para participar da cúpula anual da Otan, que teve início nesta terça-feira em Madri, na Espanha.

John Kirby, um alto funcionário de segurança da Casa Branca, disse na semana passada que a participação das quatro nações não era uma tentativa de forjar “uma versão asiática da OTAN”, mas “uma indicação da ligação da segurança global entre a Europa e o Indo-Pacífico.”













Zhang pediu à OTAN “não usar a crise da Ucrânia como desculpa para alimentar o confronto mundial” e “não procurar inimigos imaginários na Ásia-Pacífico”.

“O roteiro da Guerra Fria há muito desatualizado nunca deve ser reencenado na Ásia-Pacífico. O tipo de turbulência e conflito que está afetando partes do mundo não deve acontecer na Ásia-Pacífico”, disse. ele adicionou.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse este mês que o Conceito Estratégico do bloco, um documento chave que descreve a avaliação do ambiente de segurança, incluiria pela primeira vez a “desafios” posta por Pequim. Uma versão revisada do documento será adotada na cúpula.

Membros individuais da Otan, como os EUA e a Grã-Bretanha, acusaram repetidamente a China de ameaçar Taiwan e geralmente aumentar as tensões na Ásia. Pequim, enquanto isso, acusou o Ocidente de se intrometer em seus assuntos internos e de escalada militar na região.