Com apenas 1 palavra, Putin 'fez soar o alarme' no Pentágono, segundo The Hill

A publicação ainda observa que a promessa de Putin de transferir estes sistemas com capacidade nuclear para Belarus é vista como uma declaração “descarada” pelas autoridades norte-americanas, gerando grande apreensão no Departamento de Defesa do país .

De acordo com a autora da matéria, Ellen Mitchell, as palavras do presidente russo também enfureceram seriamente a liderança do Departamento de Defesa dos EUA.