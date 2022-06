Falta de combustível pode forçar o fechamento do transporte público — CMIO

O Sri Lanka interrompeu as vendas de gasolina ao público por duas semanas em meio a uma grave escassez de combustível, anunciou o porta-voz do Gabinete de Ministros Bandula Gunawardane na segunda-feira.

“O gabinete de ministros decidiu emitir combustível apenas para serviços essenciais a partir da meia-noite de hoje [June 27] até 10 de julho,” Gunawardane disse a repórteres, conforme publicado por vários meios de comunicação.

Segundo o responsável, o combustível só será fornecido a serviços essenciais, como saúde, agricultura e transporte de alimentos.

Gunawardane também alertou sobre um possível fechamento do transporte público nos próximos dias e disse que as autoridades pediram aos empregadores que permitam que as pessoas trabalhem em casa.

O Sri Lanka está enfrentando crises simultâneas de combustível e alimentos, provocadas pelas consequências da pandemia de Covid-19, que causou uma desaceleração no turismo e levou à escassez de divisas. Como resultado, o Sri Lanka não consegue pagar as importações e, devido a um calote declarado em sua dívida externa em meados de abril, o país não pode mais emprestar recursos de investidores estrangeiros.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Sri Lanka mal tem combustível para um dia – mídia

De acordo com relatos que citam a empresa estatal de energia, Ceylon Petroleum Corporation (CPC), o Sri Lanka na segunda-feira mal tinha combustível suficiente armazenado para durar um dia. No mesmo dia, negociadores foram enviados ao Catar e à Rússia para garantir mais suprimentos para reabastecer os estoques esgotados.

A última crise provocou protestos em todo o país, que já duram meses, especialmente na capital Colombo. Os manifestantes estão exigindo a renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa por má gestão.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT