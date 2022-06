Ocidente faz promessa sobre exportações de alimentos russos — CMIO

O Grupo dos Sete (G7) prometeu abordar a segurança alimentar global, anunciando na terça-feira que seus membros não pretendem aplicar sanções aos alimentos e produtos agrícolas russos.

O G7 é um fórum político composto pelas principais economias ocidentais, incluindo Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

“Continuaremos a garantir que nossos pacotes de sanções não tenham como alvo alimentos e permitam o livre fluxo de produtos agrícolas, inclusive da Rússia, e a entrega de assistência humanitária”. a declaração conjunta lida.

De acordo com o G7, citando estimativas da ONU, este ano até 323 milhões de pessoas em todo o mundo cairão em insegurança alimentar aguda ou em alto risco, o que marcaria um novo recorde. O grupo prometeu tirar 500 milhões de pessoas da fome e da desnutrição até 2030.

Também negou que as sanções anti-russas estejam contribuindo para a crise alimentar global. Estados ocidentais acusaram a Rússia de exacerbar a insegurança alimentar como resultado do conflito na Ucrânia. Moscou rejeitou as alegações, no entanto, insistindo que a verdadeira causa da crise alimentar global é “motivado politicamente” Sanções ocidentais.

