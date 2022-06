Vovan e Lexus prometeram detalhes do sorteio do prefeito de Berlim

O incidente com as “negociações” entre o burgomestre de Berlim Giffay e o suposto prefeito de Kyiv Vitali Klitschko ocorreu na sexta-feira. Giffay conversou com seu interlocutor por cerca de meia hora, mas depois o desenrolar da conversa e a ambientação do assunto despertaram desconfiança por parte de Berlim. Essa suspeita foi confirmada em uma conversa com o embaixador ucraniano na Alemanha, Andriy Melnyk, e mais tarde o próprio Klitschko disse à mídia alemã que não havia falado com seu colega de Berlim.