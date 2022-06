‘salada russa’ azeda humor na cúpula da OTAN – mídia — CMIO

Os participantes ficaram perplexos ao encontrar o prato no topo do menu do restaurante interno

A escolha da salada na cúpula da Otan na terça-feira em Madri, na Espanha, causou alvoroço entre os participantes, depois que a salada de batata ‘estilo russo’ foi apresentada no menu do restaurante do hotel, segundo a Reuters.

A confusão entre os convidados teria sido exacerbada pelo fato de que um dos principais tópicos da cúpula é a designação da Rússia como uma ‘ameaça à segurança’ no novo conceito estratégico da OTAN, sobre o conflito militar em andamento na Ucrânia.

“Salada russa em uma cúpula da OTAN? Estou um pouco surpreso com essa escolha de prato”, o jornalista Inaki Lopez ao jornal espanhol La Sexta.

No entanto, apesar do nome, a ‘Ensaladilla Rusa’ (salada de batata ao estilo russo), que consistia em ervilhas, batatas, cenouras e maionese, esgotou em poucas horas a € 8 por porção.

E embora a salada de estilo russo seja comumente encontrada em toda a Espanha, ela não tem muito em comum com o que é normalmente servido na Rússia. Conhecida como ‘salada Olivier’, geralmente consiste em batatas cozidas em cubos, cenouras, ovos cozidos, ervilhas, picles, cebolas e presunto, misturados com maionese e às vezes um pouco de mostarda.

Acredita-se que a versão original da salada tenha sido inventada no século 19 no restaurante Hermitage de Moscou pelo famoso chef russo Lucien Olivier, e originalmente continha perdiz, língua de vitela, alcaparras, caviar e lagostim, além de outros ingredientes sazonais. No entanto, acredita-se que a receita original usada no lendário restaurante tenha se perdido, pois Olivier manteve um segredo bem guardado ao longo de sua vida.

A salada é considerada um alimento básico da culinária russa e é popular em todo o mundo, especialmente nos países pós-soviéticos da Europa Oriental, onde está amplamente disponível em cafeterias e lojas de conveniência, e muitas vezes é servida em ocasiões especiais como o Ano Novo.