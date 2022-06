Um em cada quatro alemães teme perder o emprego devido à crise na Ucrânia – pesquisa – CMIO

O impacto da guerra de sanções com a Rússia está deixando os alemães ansiosos sobre seu futuro

Quase um quarto dos trabalhadores alemães tem medo de perder seus empregos devido ao impacto do conflito na Ucrânia e das sanções anti-Rússia relacionadas à economia do país, informou o jornal Berliner Zeitung nesta terça-feira, citando uma pesquisa do instituto de pesquisa de mercado. Tendência.

De acordo com a pesquisa, 23,3% dos 1.830 trabalhadores alemães entrevistados disseram estar preocupados em perder o emprego”por causa da guerra na Ucrânia”, enquanto quase metade (44,8%) dos entrevistados são forçados a trabalhar em casa devido aos altos preços da gasolina resultantes da guerra de sanções entre a Rússia e o Ocidente.

Além disso, 49,2% dos entrevistados também disseram que experimentaram estresse mental por causa das fotos que aparecem na mídia da zona de guerra, e a cada segundo entrevistado disse que seu empregador deveria apoiar os refugiados de guerra ucranianos.

De acordo com a pesquisa, as consequências da guerra também estão se fazendo sentir nas universidades. Dos 1.777 alunos pesquisados, 35% por cento disseram sentir ansiedade sobre seu futuro profissional.

A Alemanha está sofrendo uma crise de custo de vida, com a inflação anual atingindo uma alta de 50 anos no mês passado em 7,9% em meio à disparada dos preços globais de energia, impulsionada por sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia. A possível proibição da energia russa também afetou as indústrias alemãs, com muitos temendo fechamentos devido à perda de suprimentos de energia.

A confiança do consumidor na economia alemã em julho caiu para -27,4 pontos, para o menor nível já registrado, enquanto as expectativas de crescimento salarial caíram para -33,5 pontos, ante -23,7 pontos em junho, segundo a empresa de pesquisa GfK. .

